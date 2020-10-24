BUTGEM'den B Gazete'ye ödül
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BUTGEM'den B Gazete'ye ödül

24.10.2020 14:34 | Son Güncelleme: 24.10.2020 14:39
BUTGEM'den B Gazete'ye ödül

BUTGEM ve Bursa İnternet Gazetecileri Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen İnternet Gazeteciliği Eğitimleri'nin sertifika töreni yapıldı.

BUTGEM ve Bursa İnternet Gazetecileri Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen İnternet Gazeteciliği Eğitimleri'nin sertifika töreni yapıldı. Kursu birinci olarak tamamlayan B Gazete Genel Yayın Yönetmeni Rümeysa Kot'a plaket verildi.

BUTGEM ve Bursa İnternet Gazetecileri Derneği iş birliğinde düzenlenen İnternet Gazetecileri Eğitimleri tamamlandı. Sertifika törenine korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye uygun bir şekilde BTSO Mesleki Gelişim ve Entegrasyon Konseyi Başkanı Abidin Şakir Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mesut Demir, İşkur Bursa Şube Müdürü Sibel Zengin, eğitmenler ve kursiyerler katıldı.

B Gazete ödüllendirildi

Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları kent protokolü tarafından takdim edildi. Programda ayrıca haber proje yarışmasında dereceye giren kursiyerlere başarı plaketi verildi. Bu kapsamda B Gazete Genel Yayın Yönetmeni Rümeysa Kot birincilik plaketini alırken, Zeynep Çelik ikinci, Melahat Ersoy ise üçüncü olarak kursu tamamladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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