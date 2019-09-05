Buse Terim'den babasına verilen cezaya sert tepki: Allah'ınız yok

Buse Terim'den babasına verilen cezaya sert tepki: Allah'ınız yok

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in 4 maç ceza müsabakalardan men cezası almasının ardından Buse Terim'in konuyla ilgili yorumu büyük tepki çekti. Terim, "Allah'ınız yok" dedi.

05.09.2019 22:17
Buse Terim'den babasına verilen cezaya sert tepki: Allah'ınız yok

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4 maç, antrenör Ümit Davala'ya da 3 maç ceza verdi. Fatih Terim'e 2 maç ceza indirimi gelmediği takdirde Fenerbahçe derbisinde takımının başında olamayacak. Fatih Terim'in ceza almasının ardından Buse Terim konuyla ilgili tepki çeken yorumlarda bulundu.

"ÇÜNKÜ ALLAH'INIZ YOK"

Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim Bahçekapılı, konuyla ilgili Twitter'dan ilk olarak "Çünkü Allah'ınız yok" yazdı, ardından bu paylaşımı silip "Çünkü adaletiniz yok" ifadelerini kullandı. Terim'in kızının bu ifadelerin sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki gördü.

Buse Terim'den babasına verilen cezaya sert tepki: Allah'ınız yok
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YORUMLAR (52)

  • KSK Lİ MESUT:
    Paratörün kızı işte... açlıktan ağzı kokan tipler, gelmişler burada lüks hayat süren paratör ve evlatlarını savunuyolar, bende buna tutuluyorum iyimi. ama acınmaz bunlara.
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  • KADIKÖY:
    Baban baba olsa sen bu konulara hiç bulaşmazdın. Elinin hamuruyla erkek işine karışma. Otur çocuk büyüt çiçek sula. Durduk yere kimseye ceza vermezler. Terimin yıllardır ya başı oynuyo başı dursa kolu oynuyo bi efendi saygılı olamadı. Bence türk futbolundan men edilmeli
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  • ADALET:
    Adaletsiz bir sekilde bu kararlari veren 19 05 te aciklama yapan 19.500 tl ceza verilen bir ortamda futbol konusulmasini bekleyen tff siz bu zihniyetle kimseye adalet dagitamazsiniz sizinle ayni ulkede yasamaktan bile nefret ediyorum bu ulkenin futbolunun marka degerinin yukselmemesinde en buyuk sebeb hakemler futbolcular teknik direktorler degil sizin gibi liyakat sahibi olmayan insanalrin orada oturmasi simdi soyleyin ali koctan ne kadar nemalandiniz ?
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  • SUBATANLIEFENDİZAT:
    SUBATANLI SÜLÜMAN tamam da sen ne alaka. kafasız. . sana ne
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