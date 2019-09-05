Buse Terim'den babasına verilen cezaya sert tepki: Allah'ınız yok

05.09.2019 22:17

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4 maç, antrenör Ümit Davala'ya da 3 maç ceza verdi. Fatih Terim'e 2 maç ceza indirimi gelmediği takdirde Fenerbahçe derbisinde takımının başında olamayacak. Fatih Terim'in ceza almasının ardından Buse Terim konuyla ilgili tepki çeken yorumlarda bulundu.

"ÇÜNKÜ ALLAH'INIZ YOK"

Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim Bahçekapılı, konuyla ilgili Twitter'dan ilk olarak "Çünkü Allah'ınız yok" yazdı, ardından bu paylaşımı silip "Çünkü adaletiniz yok" ifadelerini kullandı. Terim'in kızının bu ifadelerin sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki gördü.