Bursasporlu futbolcu Cüneyt Köz ameliyat olacak
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Bursasporlu futbolcu Cüneyt Köz ameliyat olacak

Bursasporlu futbolcu Cüneyt Köz ameliyat olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'un tecrübeli isimleri arasında yer alan Cüneyt Köz'ün bugün ameliyat olacağı ve sezonu kapattığı öğrenildi.

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Bursaspor'un tecrübeli isimleri arasında yer alan Cüneyt Köz'ün bugün ameliyat olacağı ve sezonu kapattığı öğrenildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da sakatlıklar devam ediyor. İsmail Çokçalış'ın ardından bu kez de Cüneyt Köz'ün sezonu kapattığı öğrenildi. Ayak bileğinde yaşadığı sıkıntıdan dolayı bugün ameliyat olacak olan tecrübeli futbolcunun, sahalara ne zaman döneceği ile ilgili bilginin ameliyat sonrası verileceği belirtildi.

Mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan Cüneyt Köz, bu sezon Bursaspor formasıyla 27 resmi maça çıktı, 2 gol, 1 asist yaptı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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