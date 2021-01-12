Bursasporlu Ali Akman için Chelsea ve Arsenal devreye girdi
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Bursasporlu Ali Akman için Chelsea ve Arsenal devreye girdi

12.01.2021 13:15 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:30

TFF 1. Lig'de Bursaspor forması giyen ve bu sezon gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren Ali Akman ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer listesinde olan genç yıldızın 2 İngiliz devinin gündeminde olduğu belirtildi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea ve Arsenal, Bursaspor'dan Ali Akman'ın transferi için resmen devreye girdi.

Daily Mail'de Simon Jones imzasıyla yayınlanan habere göre, Chelsea ve Arsenal, Galatasaray ve Salzburg'un da kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu Ali Akman için Bursaspor ile masaya oturacak.

Haberde şu ifadeler kullanıldı;

"Koronavirüs salgınından dolayı kulüpler finansal olarak çok zor durumda ve Bursaspor da Ali Akman ile 6 aylık sözleşmesi kalmasından dolayı cazip bir teklif arıyor. Ali Akman, Bursaspor'da kalmayı düşünmüyor ve Bursaspor da 4 milyon euroluk bir bonservis bedeli arıyor."

Bursasporlu Ali Akman için Chelsea ve Arsenal devreye girdi

"SANDIKLARI KADAR KOLAY OLMAYACAK"

"Chelsea ve Arsenal scout ekipleri, Ali Akman'ı uzun bir süredir takip ediyor ancak bu transfer süreci iki İngiliz kulübünün sandığı kadar kolay olmayacak, zira genç futbolcunun peşinde transfer piyasasında etkin olan Alman ve Fransız kulüpleri de var."

Bursasporlu Ali Akman için Chelsea ve Arsenal devreye girdi
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