Bursasporlu Ali Akman'a Alman ekibi Frankfurt talip oldu

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Bursasporlu genç futbolcu Ali Akman'a Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'un talip olduğu öğrenildi.

TFF 1. Lig'de Bursaspor forması giyen ve bu sezon gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren Ali Akman ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Transfermarkt'ta yer alan habere göre, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un Ali Akman'a talip olduğu ve ocak ayında genç futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Bu sezon attığı gollerle ve sergilediği performansla adından söz ettiren genç futbolcuyu Süper Lig'in dev kulüpleri Galatasaray ile Fenerbahçe de kadrosuna katmayı planlıyor.

16 MAÇTA 13 GOLE KATKI SAĞLADI

Özellikle ilk 11'in vazgeçilmez ismi olan Ali Akman, bu sezon 1. Lig'de çıktığı 16 maçta sergilediği 9 gol ve 4 asistlik performansla takımını sırtladı.