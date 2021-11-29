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Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırşehir Belediyespor'u konuk ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırşehir Belediyespor'u konuk ediyor

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Bursaspor yarın sahasında Kırşehir Belediyespor'u konuk edecek.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Bursaspor yarın sahasında Kırşehir Belediyespor'u konuk edecek. Bitci Timsah Park'ta oynanacak olan maçın başlama saati 15.00.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Bursaspor ile Kırşehir Belediyespor yarın karşı karşıya gelecek. Bitci Timsah Park'ta oynanacak olan mücadele saat 15.00'de başlayacak. İki takım arasındaki mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Kurtuluş Aslan ve Anıl Küçükaraca yapacak. Dördüncü hakem ise Hakan Ergin olacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan mücadele kazanan takım bir üst tura adını yazdıracak. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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