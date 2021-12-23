Bursaspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursaspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna oldu

Bursaspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna oldu
AA / Sedat Gök - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik direktörlüğe Tamer Tuna getirildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik direktörlüğe Tamer Tuna getirildi.

Bursaspor'un sosyal medya hesaplarından "Ailemize Hoşgeldin Tamer Tuna" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Tamer Tuna ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 2,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kendisine ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

AA / Sedat Gök - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title