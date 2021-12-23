Bursaspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik direktörlüğe Tamer Tuna getirildi.

Bursaspor'un sosyal medya hesaplarından "Ailemize Hoşgeldin Tamer Tuna" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Tamer Tuna ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 2,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kendisine ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

AA / Sedat Gök - Spor Haberleri

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