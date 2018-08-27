Bursaspor'un Transfer Etmek İstediği Dumbia, Girona'ya İmza Atmak Üzere

Transfer döneminde ismi Bursaspor ve Göztepe ile anılan Seydou Doumbia'nın transfer için İspanya'ya gittiği belirtildi.

Radio Catalunya'da yer alan haberde; Girona'nın Sporting Lizbon'a sunduğu teklifin kabul edilmesinin ardından Fildişili golcünün Katalonya'ya gittiği ve transfer için sğalık kontrollerinden geçtiği belirtildi. Doumbia'nın transferinin önümüzdeki saatlerde resmiyet kazanacağı kaydedildi.

Sporting Lizbon'un Temmuz 2017'de 500 bin euro ücretle kiralayıp, ardından 3 milyon euro bonservisle satın aladığı Doumbia, Portekiz'de oynadığı 14 lig maçında gol atamamıştı.