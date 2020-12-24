Bursaspor'un gizli kahramanı Burak Altıparmak
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Bursaspor'un gizli kahramanı Burak Altıparmak

24.12.2020 11:44 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:49
Bursaspor'un gizli kahramanı Burak Altıparmak

Bursaspor altyapısndan gelen genç futbolcularının ön plana çıkması ile Türkiye'de ses getiren bir performansa imza atan Bursaspor'da, dikkat çeken bir başka isim ise Burak Altıparmak oldu.

Bursaspor altyapısndan gelen genç futbolcularının ön plana çıkması ile Türkiye'de ses getiren bir performansa imza atan Bursaspor'da, dikkat çeken bir başka isim ise Burak Altıparmak oldu. Kariyer rekorlarına imza atan 30 yaşındaki futbolcu, ligin en çok asist yapan beş futbolcusundan biri durumunda.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, genç oyuncuların vitrine çıkmasıyla birlikte bambaşka bir kimliğe büründü. Tüm Türkiye'nin takdirini toplayan performansa imza atan yeşil-beyazlı gençlerinden yanında bir isim daha ön plana çıkmayı başardı. 30 yaşındaki Burak Altıparmak, adeta Bursaspor'un gizli kahramanı oldu. Tecrübeli futbolcu ligde yaptığı 5 asistle, bu kulvarda zirveyi çekti. Aynı zamanda 1 kez fileleri de havalandıran Burak Altıparmak, Türkiye Kupası'nda da 1 asiste imza attı. Bu sezon çıktığı 16 resmi maçta 1 gol 6 asist yapan Altıparmak, kariyeri boyunca böyle bir performansa imza atmadı.

Tecrübeli futbolcunun tüm futbol kariyeri dikkate alındığında toplam 1 asisti bulunuyor. - BURSA

Bursaspor'un gizli kahramanı Burak Altıparmak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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