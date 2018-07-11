Bursaspor'un Eski Oyuncusu Luis Advincula Beşiktaş'a Doğru

Yeni sezona şampiyonluk için iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta sağ bek mevkii için arayışlar sürüyor.

Şimdiye dek Daniel Opare ve Rafael Da Silva olmak üzere pek çok oyuncuyu gündemine alan Siyah Beyazlılar için bir iddia da Meksika basınından geldi.

BEŞİKTAŞ'IN ADVINCULA İLE İLGİLENDİĞİ YAZILDI

Ülkede yayım yapan Medio Tiempo adlı haber portalı, Kara Kartal'ın geçtiğimiz sezonu Lobos BUAP takımında kiralık olarak geçiren Luis Advincula ile ciddi bir şekilde ilgilendiğini yazdı.

Site, Siyah Beyazlı yöneticilerin oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Tigres kulübüyle görüşerek resmi teklifte bulunduğu öne sürüldü.

Tigres'ye yakın kaynaklara dayandırılarak verilen haberde daha önce Bursaspor'da da forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyu Beşiktaş'ın kiralamak istediği kaydedildi. (Fanatik)