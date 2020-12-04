Bursaspor - Ümraniyespor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
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Bursaspor - Ümraniyespor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

04.12.2020 10:24 | Son Güncelleme: 04.12.2020 10:28
Bursaspor - Ümraniyespor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

TFF 1. Lig'de 12. haftanın maçları bugün başlıyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Bursaspor - Ümraniyespor maçıdır. Peki Bursaspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Bursaspor - Ümraniyespor maçıdır. Peki Bursaspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

BURSASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Bursaspor - Ümraniyespor maçı 4 Aralık Cuma günü (bu akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.

BURSASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Bursaspor - Ümraniyespor maçı TRT Spor HD, Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 kanallarında yayınlanacaktır.

BURSASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Bursa Atatürk Stadyumu, Bursa'da oynanacak.

BURSASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

HAKAN CEYLAN(Hakem)

BARAN ERASLAN(1. Yardımcı Hakem)

GÖKMEN BALTACI(2. Yardımcı Hakem)

HASAN AVCI(Dördüncü Hakem)

AHMET İBANOĞLU(Gözlemci)

HAYRİ ÇAVUŞOĞLU(Temsilci)

KEMAL ÖZKOÇ(Temsilci)

BİLAL SATICI(Temsilci)

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