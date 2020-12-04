Bursaspor - Ümraniyespor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
TFF 1. Lig'de 12. haftanın maçları bugün başlıyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Bursaspor - Ümraniyespor maçıdır. Peki Bursaspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Bursaspor - Ümraniyespor maçıdır. Peki Bursaspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
BURSASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Bursaspor - Ümraniyespor maçı 4 Aralık Cuma günü (bu akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.
BURSASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
Bursaspor - Ümraniyespor maçı TRT Spor HD, Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 kanallarında yayınlanacaktır.
BURSASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Bursa Atatürk Stadyumu, Bursa'da oynanacak.
BURSASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?
HAKAN CEYLAN(Hakem)
BARAN ERASLAN(1. Yardımcı Hakem)
GÖKMEN BALTACI(2. Yardımcı Hakem)
HASAN AVCI(Dördüncü Hakem)
AHMET İBANOĞLU(Gözlemci)
HAYRİ ÇAVUŞOĞLU(Temsilci)
KEMAL ÖZKOÇ(Temsilci)
BİLAL SATICI(Temsilci)