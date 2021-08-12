Bursaspor taraftarının tepkisi sonuç verdi! Ali Akman'ın "Ayağa Kalk Bursa" hareketine yaptığı bağış iade edildi

Bursaspor'a bonservis geliri kazandırmadan Eintracht Frankfurt'a giden ve yeşil-beyazlı taraftarların hedefi haline gelen Ali Akman, "Ayağa Kalk Bursa" hareketine 16 bin liralık katkıda bulunmuştu. Taraftarlardan kulübe gelen yoğun tepki sonrası Bursaspor, 2. Başkan Emin Adanur'un kararıyla bu paranın futbolcuya geri iade edildiğini açıkladı.