Bursaspor taraftarının tepkisi sonuç verdi! Ali Akman'ın "Ayağa Kalk Bursa" hareketine yaptığı bağış iade edildi
Bursaspor'a bonservis geliri kazandırmadan Eintracht Frankfurt'a giden ve yeşil-beyazlı taraftarların hedefi haline gelen Ali Akman, "Ayağa Kalk Bursa" hareketine 16 bin liralık katkıda bulunmuştu. Taraftarlardan kulübe gelen yoğun tepki sonrası Bursaspor, 2. Başkan Emin Adanur'un kararıyla bu paranın futbolcuya geri iade edildiğini açıkladı.
Geçen sezon Bursaspor'la harika bir performans sergileyen fakat daha sonra yeşil-beyazlı ekibin yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Ali Akman, Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştu. Genç futbolcunun bu kararını yeşil-beyazlı taraftarlar öfkeyle karşılamıştı.
BURSASPOR TARAFTARININ TEPKİSİ SONUÇ VERDİ
"Ayağa Kalk Bursa" hareketine 16 bin 16 liralık katkı sağlayan genç futbolcuya taraftarlardan gelen tepki sonrası parası iade edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ali Akman'ın 'Ayağa Kalk Bursa' hareketine 16 bin 16 liralık katkısı ekip liderimiz Emin Adanur'un kararıyla iade edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.