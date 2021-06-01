Bursaspor taraftarı, kulübün kuruluş yıl dönümünü meşalelerle kutladı

Bursaspor Kulübü'nün 58. kuruluş yıl dönümü Bursa'da coşkuyla kutlandı.

Bursaspor Kulübü'nün 58. kuruluş yıl dönümü Bursa'da coşkuyla kutlandı. Yeşil-beyazlı binlerce taraftar, meşaleler ve tezahüratlarla muhteşem bir organizasyona imza attı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da, bugün kulübün 58. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor. Yeşil-beyazlı taraftarlar, her sene olduğu gibi muhteşem bir organizasyona imza attı. Mihraplı Parkı'nda bir araya gelen binlerce Bursaspor taraftarı, uzun saatler boyunca tezahüratlarla takımlarına olan özlemini giderdi. Güneşin batması ile birlikte ise binlerce meşale yakılarak, kulübün kuruluş yıl dönümü coşku ile kutlandı.

(Barış Yalım/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı