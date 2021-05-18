Bursaspor Sportif Direktörü Adil Cenkçiler görevinden ayrıldı
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Bursaspor Sportif Direktörü Adil Cenkçiler görevinden ayrıldı

Bursaspor Sportif Direktörü Adil Cenkçiler görevinden ayrıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat'la birlikte göreve başlayan Sportif Direktör Adil Cenkçileri'in görevinden ayrıldığı öğrenildi.

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat'la birlikte göreve başlayan Sportif Direktör Adil Cenkçileri'in görevinden ayrıldığı öğrenildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da yaprak dökümü devam ediyor. Yeşil-beyazlı kulübe sezon başında Başkan Erkan Kamat'la birlikte tekrar geri dönen Bursaspor Sportif Direktörü Adil Cenkçiler, görevinden ayrıldığını bildirdi. Cenkçiler, 5 Haziranda yapılacak olağan genel kurul öncesi hem mevcut yönetimin hem de seçilecek olan yönetimin önünü açabilmek ve projelerini daha rahat yürütebilmesi için görevini bıraktığını öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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