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Bursaspor son yılların en kötü başlangıcına imza attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor son yılların en kötü başlangıcına imza attı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 6 haftada 5 puan toplayarak son 18 yılın en kötü 3 başlangıcından birine imza attı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 6 haftada 5 puan toplayarak son 18 yılın en kötü 3 başlangıcından birine imza attı.

TFF 1. Lig'in ilk 6 haftalık diliminde sadece 5 puan toplayan Bursaspor, kötü gidişe dur demenin yolunu Teknik Direktör Fatih Tekke'yi göndererek buldu. Nitekim yeşil-beyazlı takım, bu performansıyla son 18 yılın en kötü 3 başlangıcından birine de imza attı. Bu sezon henüz 5 puan toplayan Bursaspor, 2018-2019 ve 2013-2014'de 5 puan toplamış ve son 18 yıllık süreçte bunun altında puan elde etmemişti. Bursaspor, 2003-2004'te 6 haftalık dilimde 3 puan toplamış ve kötü başlangıcın startını vermişti. - BURSA

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