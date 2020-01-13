Bursaspor, Serdar Özkan ile 1.5 yıllığına anlaştı

13.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:19

Bursaspor, Serdar Özkan'ı 1.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Serdar Özkan yaptığı açıklamada 'Bursaspor çok büyük bir camia ve etkileyici bir taraftar kitlesine sahip. Sezon başından bu yana yaşanan zorlukları aşmak için bende gövdemi taşın altına koyacağım. Şampiyonluk yaşadığımız, ait olduğumuz lige hep birlikte geri döneceğiz. Bu süreçte kenetlenmemiz gerekiyor." dedi.