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Bursaspor Onurcan Piri ile yollarını ayırdı

Bursaspor'da fazla forma şansı bulamayan Onurcan Piri ile yollar ayrıldı.

16.01.2020 20:00 | Son Güncelleme: 16.01.2020 20:05
Bursaspor Onurcan Piri ile yollarını ayırdı

Bursaspor'da fazla forma şansı bulamayan Onurcan Piri ile yollar ayrıldı.


Bursaspor, 25 yaşındaki kaleci Onurcan Piri'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.


Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Onurcan Piri ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Onurcan Piri'ye emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyoruz" denildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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