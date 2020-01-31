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Bursaspor, Numan Bayrak'ı kadrosuna kattı

Bursaspor, transfer döneminin son gününde Numan Bayrak'ı kadrosuna kattı.

31.01.2020 19:59 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:59
Bursaspor, Numan Bayrak'ı kadrosuna kattı

, transfer döneminin son gününde Numan Bayrak'ı kadrosuna kattı.

Devre arası transfer döneminde kadrosunu , , Tayfur Bingöl, Kerem Can Akyüz ve Emrullah Şalk ile güçlendiren Bursaspor, transfer döneminin son gününde 'un genç oyuncusu Numan Bayrak'ı 3,5 yıllığına kadrosuna kattı. Kariyerine İnegölspor'da başlayan 19 yaşındaki savunma oyuncusunun lisansı da çıkarıldı.


Kaynak: DHA
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