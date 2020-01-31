Bursaspor, Numan Bayrak'ı kadrosuna kattı

31.01.2020 19:59 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:59

Bursaspor, transfer döneminin son gününde Numan Bayrak'ı kadrosuna kattı.

Devre arası transfer döneminde kadrosunu Abdou Razack Traore, Serdar Özkan, Tayfur Bingöl, Kerem Can Akyüz ve Emrullah Şalk ile güçlendiren Bursaspor, transfer döneminin son gününde İnegölspor'un genç oyuncusu Numan Bayrak'ı 3,5 yıllığına kadrosuna kattı. Kariyerine İnegölspor'da başlayan 19 yaşındaki savunma oyuncusunun lisansı da çıkarıldı.

Kaynak: DHA