Bursaspor Kulübü'nde iki yönetim kurulu üyesi istifa etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursaspor Kulübü'nde iki yönetim kurulu üyesi istifa etti

Bursaspor Kulübü'nde iki yönetim kurulu üyesi istifa etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Yardımcısı Tamer İşler ile Reklam/Pazarlama ve Bursastore'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mustafaoğlu istifa ettiğini açıkladı.

Bursaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Yardımcısı Tamer İşler ile Reklam/Pazarlama ve Bursastore'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mustafaoğlu istifa ettiğini açıkladı.

Bursaspor'da istifalar üst üste geliyor. Yeşil-beyazlı kulübün Futbol Şube Sorumlusu Yardımcısı Tamer İşler ile Reklam/Pazarlama ve Bursastore'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mustafaoğlu istifa ettiklerini resmen açıkladı. Tamer İşler yaptığı açıklamada, "18/08/2021 tarihinde gördüğüm lüzum üzerine Bursaspor Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kararımı takımımızın Erzurumspor maçına odaklanması nedeni ile bugün açıklama gereği duydum. Kamuoyuna duyurulur... Saygılarımla" ifadelerine yer verdi.

Metin Mustafaoğlu, ise şu açıklamayı yaptı:

"Sağlık sorunlarım nedeniyle, gönül ve hizmet verdiğim, Bursaspor yönetim kurulu üyeliğinden ve Bursastore yöneticiliği, görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımla." - BURSA

Bursaspor Kulübü'nde iki yönetim kurulu üyesi istifa etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Meral Akşener Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Akkaya Fahriye Evcen Burcu Biricik Merve Boluğur
Spor Marcao Mesut Özil Enner Valencia Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bursaspor Kulübü'nde iki yönetim kurulu üyesi istifa etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 19:57:22. #1.15#

title