Bursaspor, Konuk Ettiği Atiker Konyaspor'u 2-1 Yendi
Spor Toto Süper Ligde Bursaspor, sahasında kümede kalma mücadelesi veren Atiker Konyaspor'u Sow ve Ertuğrul'un attığı gollerle 2-1 yendi.
Spor Toto Süper Ligin 31. haftasının son maçında Bursaspor ile Atiker Konyaspor, Bursa Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bursaspor, ligde kalma mücadelesi veren Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı.
Bursaspor'a galibiyeti getiren goller ilk yarıda geldi. Ev sahibinin golleri 29. dakikada Moussa Sow ve 35. dakikada Ertuğrul Ersoy kaydetti. Konyaspor'un tek sayısını 89. dakikada penaltıdan Adis Jahovic attı.
SERGEN YALÇIN'IN 2. YENİLGİSİ
Bu sonucun ardından Bursaspor, puanını 39'a yükseltirken 10. sıraya yükseldi. Atiker Konyaspor ise 32 puan ile 15. sırada kaldı. Konyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Galatasaray yenilgisinin ardından 2. mağlubiyetini aldı. Konyaspor, ayrıca 5 maç sonra sahadan puansız ayrıldı.
Düşme hattından uzaklaşamayan Atiker Konyaspor, haftaya küme düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak. Bursaspor ise deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.
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Bursanın kazanması,morallerimizi altüst etti,diyecek kelime bulamıyorum.çok üzgünüm.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Konyanın işi de zor FB ile var...Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Osmanlı ve Gençlerbirliği düştü geri kalan takımlar kurtarırCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Kardeş Bursaspor’un kazanması trabzonda büyük sevince neden oldu,bugün sabaha kadar horon teperek eğleneceğiz:))Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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siralamaya bak daha dusmediklgili Yorumunuzu YazınCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır