Bursaspor, Konuk Ettiği Atiker Konyaspor'u 2-1 Yendi

Spor Toto Süper Ligin 31. haftasının son maçında Bursaspor ile Atiker Konyaspor, Bursa Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bursaspor, ligde kalma mücadelesi veren Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı.

Bursaspor'a galibiyeti getiren goller ilk yarıda geldi. Ev sahibinin golleri 29. dakikada Moussa Sow ve 35. dakikada Ertuğrul Ersoy kaydetti. Konyaspor'un tek sayısını 89. dakikada penaltıdan Adis Jahovic attı.

SERGEN YALÇIN'IN 2. YENİLGİSİ

Bu sonucun ardından Bursaspor, puanını 39'a yükseltirken 10. sıraya yükseldi. Atiker Konyaspor ise 32 puan ile 15. sırada kaldı. Konyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Galatasaray yenilgisinin ardından 2. mağlubiyetini aldı. Konyaspor, ayrıca 5 maç sonra sahadan puansız ayrıldı.

Düşme hattından uzaklaşamayan Atiker Konyaspor, haftaya küme düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak. Bursaspor ise deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.