Bursaspor- Kırşehir Belediyespor canlı izle!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. 15:00'da başlayan 4. tur karşılaşmalarında Bursaspor ile Kırşehir Belediyespor karşı karşıya geliyor. Karşılaşma A Spor'da naklen yayınlanıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanan maçı kazanan takım bir üst tura adını yazdıracak.

BURSASPOR - KIRŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇI CANLI İZLE!

Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.



Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi? — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

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