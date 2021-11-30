Bursaspor- Kırşehir Belediyespor canlı izle!
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. 4. tur karşılaşmalarında Bursaspor ile Kırşehir Belediyespor karşı karşıya geliyor. Maçı izlEmek isteyenler Bursaspor- Kırşehir Belediyespor canlı izle! aramaları yapıyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. 15:00'da başlayan 4. tur karşılaşmalarında Bursaspor ile Kırşehir Belediyespor karşı karşıya geliyor. Karşılaşma A Spor'da naklen yayınlanıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanan maçı kazanan takım bir üst tura adını yazdıracak.
BURSASPOR - KIRŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇI CANLI İZLE!
Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.— Haberler (@Haberler) November 29, 2021
Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi?
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