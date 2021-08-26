Bursaspor-Eyüpspor maçının biletleri 48 saatte 2 bin adet satıldı
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Bursaspor-Eyüpspor maçının biletleri 48 saatte 2 bin adet satıldı

Bursaspor-Eyüpspor maçının biletleri 48 saatte 2 bin adet satıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor taraftarı, Eyüpspor maçı için satışa çıkan biletlere yine beklenen ilgiyi henüz göstermedi.

Bursaspor taraftarı, Eyüpspor maçı için satışa çıkan biletlere yine beklenen ilgiyi henüz göstermedi. Salı günü satışa çıkan biletlerin yaklaşık 2 bin adedi satın alındı.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında oynanacak ve Salı günü biletleri satışa çıkan Bursaspor-Eyüpspor maçına henüz büyük bir ilginin olmadığı öğrenildi. Pandemi sebebiyle sıkıntılı günler yaşayan futbol dünyasında tekrar taraftarın stadyumlara alınması yeşil-beyazlı camia tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Ancak aşı raporu veya test mecburiyeti taraftarı yine stadyumlardan uzak tuttu. Nitekim Bursaspor-Eyüpspor maçı için satışa sunulan biletler, 48 saatte yaklaşık 2 bin adet satıldı. Bitci Timsah Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma cumartesi akşamı saat 21.45'te başlayacak. Maç saatine kadar bu rakamın artması bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bursaspor-Eyüpspor maçının biletleri 48 saatte 2 bin adet satıldı - Haberler Spor
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