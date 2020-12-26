Bursaspor, Eskişehirspor maçı öncesi barbekü partisi verdi
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Bursaspor, Eskişehirspor maçı öncesi barbekü partisi verdi

26.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 26.12.2020 15:15
Bursaspor, Eskişehirspor maçı öncesi barbekü partisi verdi

Eskişehirspor maçı hazırlıklarına devam Bursaspor, barbekü partisinde bir araya geldi.

Eskişehirspor maçı hazırlıklarına devam Bursaspor, barbekü partisinde bir araya geldi. Yeşil-beyazlı futbolcuların moral depoladığı yemeğe, Başkan Erkan Kamat ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

TFF 1. Lig'in 16'ıncı haftasında pazartesi günü saat 19.00'da Eskişehirspor'la karşılaşacak olan Bursaspor'da keyifler yerinde. Yeşil-beyazlılar, bugün yapılan antrenmanın ardından Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlenen barbekü partisinde bir araya geldi. Kritik karşılaşma öncesi moral depolayan Bursasporlu futbolcular ve teknik heyetin yanı sıra, düzenlenen yemeğe, Başkan Erkan Kamat, Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Tosun, Sportif Direktör Adil Cenkçiler ve personel de katıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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