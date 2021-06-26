Bursaspor Eski Başkanı Recep Günay, Divan Başkanlığı'na aday oldu
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Bursaspor Eski Başkanı Recep Günay, Divan Başkanlığı'na aday oldu

Bursaspor Eski Başkanı Recep Günay, Divan Başkanlığı'na aday oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'da 1 Temmuz'da gerçekleşecek Divan Başkanlık Kurulu Seçimi için yeşil-beyazlıların eski başkanı Recep Günay, adaylığını açıkladı.

Bursaspor'da 1 Temmuz'da gerçekleşecek Divan Başkanlık Kurulu Seçimi için yeşil-beyazlıların eski başkanı Recep Günay, adaylığını açıkladı.

Bursaspor Divan Kurulu için seçim heyecanı yaşanıyor. Yeşil-beyazlı ekibin eski başkanlarından Recep Günay, adaylığını açıkladı. Günay, "Bursaspor Divan Kurulu'nun Bursaspor camiası içinde dengeleyici, uyarıcı, yol gösterici, tarafsız ve güç odaklarından uzak olması gerekmektedir. Bursaspor'un eski başkanı olarak arkadaşlarımla bu ulvi görevi yukarıda belirttiğim ilkeler doğrultusunda ve Bursaspor'a mümkün olan en büyük katkıyı sağlamak için ekip olarak Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu'na aday olmaya karar verdik" dedi.

"Divan kurulunun yapısını değiştireceğiz"

Günay, şöyle devam etti: "Bursaspor Divan Kurulu'nun susan, karışmayan, emir alan yapısını değiştirmek istiyoruz. Divan Kurulumuzu konuşan, üreten, yol gösteren, Bursaspor'un her kuruşunu savunan, eğer usulsüzlükler varsa korkmadan sorgulayan bir yapıya kavuşturacağız. Divan Kurulu'nda seçme ve seçilme hakkı elde edebilmek için Divan Kurulu üyelerimizin her sene en az bir toplantıya katılmaları zorunludur."

"Divan kurulu işlevsiz bırakılmıştır"

Divan kurulu üyelerinin toplantılarda çözüm üretilmediği için toplantılara gelmediğini ifade eden Günay, "Üyelerimiz yılda bir kez bile katılmayarak seçme ve seçilme haklarını bile feda eden Divan Kurulu üyelerimizin yalnızca 268 kişi bu seçimde oy kullanacak olması bile Divan Kurulu'nun ne kadar işlevsiz bırakıldığının en acı göstergesidir" açıklamasını yaptı. Günay, "Divan Kurulu üyelerimize değerli olduklarını hissettirerek toplantılara katılımlarını sağlayıp öneriler, çözümler ve projeler üreterek Bursaspor'un yeniden diriliş hamlesine katkıda bulunmalıyız. Bu konuda yaptığımız istişareler neticesinde belli konularda kurullar oluşturarak konunun sahiplenilmesine olanak sağlayacağız" dedi.

"Yanlışlara dur diyeceğiz"

Recep Günay, "İlk olarak hukuk, mali konular ve istişare kurullarını işlevsel hale getirip sonuçlarını sizlerle paylaşmak ve neticelerini değerlendirmek istiyoruz. Bu kurullarda konularında uzman olan Divan Kurulu üyesi arkadaşlarımızın katılımını sağlayarak kulübümüze dolaylı yoldan katkılarını sağlamış olacağız. Bu bağlamda kenarda susarak olan bitene ses çıkarmayan değil yanlışa dur diyecek etkili ve aktif bir Divan kurulu için adaylığımızı açıklıyoruz" şeklinde konuştu.

Recep Günay'ın listesi şu şekilde:

Asil Liste: Ertuğrul Yavuz, Mehmet Şaylanoğlu, M.Cem Gençoğlu, Levent Kayahan

Yedek Liste: Erdem Afacan, Şaban Kurt, Adnan Yazık, Rıdvan Yeşilkavak, Fatih Kapuçi - BURSA

Bursaspor Eski Başkanı Recep Günay, Divan Başkanlığı'na aday oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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