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Bursaspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak

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Bursaspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında yarın akşam deplasmanda Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak.

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında yarın akşam deplasmanda Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelenin başlama saati 20.00.

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Bursaspor yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Yeşil-beyazlı takım, Kocaelispor ve İstanbulspor'la oynadığı son iki lig maçını kaybederken, Başkent ekibi de çıktığı son üç müsabakadan puan alamadı. Gençlerbirliği ile Bursaspor son olarak 18 Mayıs 2018'de karşılaşmış ve Ankara temsilcisi sahadan 2-1 galip ayrılmıştı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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