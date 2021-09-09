Bursaspor'dan Türkyılmaz'a ziyaret
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Bursaspor'dan Türkyılmaz'a ziyaret

Bursaspor'dan Türkyılmaz'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Kulübü, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Bursaspor Kulübü, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Bursaspor Kulübü, ziyaretlerini sürdürüyor. Yeşil-beyazlı yönetim kurulu bu kez de Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ı makamında ziyaret etti. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Ekip Liderimiz Emin Adanur, Başkanımız Hayrettin Gülgüler ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ali Ağır, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ı makamında ziyaret etti. Yapılan ziyarette Mudanya'da en kısa sürede Bursastore mağazası açılması ve Mudanya Belediyesi ile beraber yapılacak ortak projeler hakkında fikir birliğine varıldı. Ekip Liderimiz Emin Adanur ve Başkanımız Hayrettin Gülgüler ziyaret sonunda Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'a isminin yazılı olduğu formamızı ve Yeşil Beyaz Devrim kitabını hediye etti." - BURSA

Bursaspor'dan Türkyılmaz'a ziyaret
Bursaspor'dan Türkyılmaz'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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