Bursaspor'dan kaza geçiren taraftarlarına geçmiş olsun mesajı
Bursaspor, Erzurum'un Aşkale ilçesinde kaza geçiren Bursasporlu taraftarlar için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Bursaspor, Erzurum'un Aşkale ilçesinde kaza geçiren Bursasporlu taraftarlar için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
TFF 1. Lig'in 23. haftasında bugün saat 14.00'de oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor maçında takımlarını desteklemek için kente giden Bursasporlu taraftarları taşıyan otobüs, Erzurum'un Aşkale ilçesi Tepebaşı Geçidi yakınlarında kayarak devrildi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.
Kazayla ilgili Bursaspor Kulübü de geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Yeşil-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Takımımızın Erzurum deplasmanında oynayacağı maç için Bursa'dan Erzurum'a hareket eden taraftarlarımızın bulunduğu otobüsün Aşkale'de yoldan çıkarak devrildiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kazada yaralanan taraftarlarımıza acil şifalar diliyoruz." - BURSA