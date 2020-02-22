Bursaspor'dan kaza geçiren taraftarlarına geçmiş olsun mesajı

22.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:40

Bursaspor, Erzurum'un Aşkale ilçesinde kaza geçiren Bursasporlu taraftarlar için geçmiş olsun mesajı yayımladı.



TFF 1. Lig'in 23. haftasında bugün saat 14.00'de oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor maçında takımlarını desteklemek için kente giden Bursasporlu taraftarları taşıyan otobüs, Erzurum'un Aşkale ilçesi Tepebaşı Geçidi yakınlarında kayarak devrildi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.



Kazayla ilgili Bursaspor Kulübü de geçmiş olsun mesajı yayımladı.



Yeşil-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Takımımızın Erzurum deplasmanında oynayacağı maç için Bursa'dan Erzurum'a hareket eden taraftarlarımızın bulunduğu otobüsün Aşkale'de yoldan çıkarak devrildiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kazada yaralanan taraftarlarımıza acil şifalar diliyoruz." - BURSA

Kaynak: İHA