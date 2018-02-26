Bursaspor'da Yılmaz Vural Sesleri
Bursaspor yönetimi Fransız hoca Paul Le Guen ile yolları ayırması durumunda Yılmaz Vural ve Safet Susic'in kapısını çalacak.
Paul Le Guen ile yolları ayırmayı düşünen Bursaspor yönetiminin elinde iki alternatif isim var. Yeşil-beyazlılar, Fransız hocayla yolları ayırması durumunda Yılmaz Vural ve Safet Susic'in kapısını çalacak.
YILMAZ VURAL, BURSASPOR'A SICAK BAKIYOR
Giresunspor'la olan 3 maçlık deneyiminin ardından istifa eden Yılmaz Vural'ın teklif gelmesi durumunda Bursaspor'a sıcak baktığı öğrenilirken, yeşil-beyazlı yönetim ise önceliği Le Guen ile görüşmeye ardından da teknik direktör belirlemeye verecek.
YORUMLAR (5)
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ADAM NERDE İSE GİRESUNU KÜME DÜŞÜRECEK NAPSIN BURSA...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Türkiyemin en iyisi bursaspora yakışır seyircisi artacaktırCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Araya gidiyor hoca..diploması çok ama iş veren yok ...Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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tavsiye edili rr yılların kurdu kart puslu havayı sever,Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yılmaz Vural hocam gelsin bursaya yakışır FB Aykut Kocaman dan kat kat iyiCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır