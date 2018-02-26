Bursaspor'da Yılmaz Vural Sesleri

Paul Le Guen ile yolları ayırmayı düşünen Bursaspor yönetiminin elinde iki alternatif isim var. Yeşil-beyazlılar, Fransız hocayla yolları ayırması durumunda Yılmaz Vural ve Safet Susic'in kapısını çalacak.

YILMAZ VURAL, BURSASPOR'A SICAK BAKIYOR

Giresunspor'la olan 3 maçlık deneyiminin ardından istifa eden Yılmaz Vural'ın teklif gelmesi durumunda Bursaspor'a sıcak baktığı öğrenilirken, yeşil-beyazlı yönetim ise önceliği Le Guen ile görüşmeye ardından da teknik direktör belirlemeye verecek.