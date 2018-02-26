Bursaspor'da Yılmaz Vural Sesleri

Bursaspor yönetimi Fransız hoca Paul Le Guen ile yolları ayırması durumunda Yılmaz Vural ve Safet Susic'in kapısını çalacak.

Paul Le Guen ile yolları ayırmayı düşünen Bursaspor yönetiminin elinde iki alternatif isim var. Yeşil-beyazlılar, Fransız hocayla yolları ayırması durumunda Yılmaz Vural ve Safet Susic'in kapısını çalacak.

YILMAZ VURAL, BURSASPOR'A SICAK BAKIYOR

Giresunspor'la olan 3 maçlık deneyiminin ardından istifa eden Yılmaz Vural'ın teklif gelmesi durumunda Bursaspor'a sıcak baktığı öğrenilirken, yeşil-beyazlı yönetim ise önceliği Le Guen ile görüşmeye ardından da teknik direktör belirlemeye verecek.

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