Bursaspor da taraftar token dünyasında

Bursaspor, dijital dünyanın yeniliklerinden geri kalmamak adına Socios.com ekosistemine dahil olan altıncı Türk takımı oldu.

Bursaspor, dijital dünyanın yeniliklerinden geri kalmamak adına Socios.com ekosistemine dahil olan altıncı Türk takımı oldu.

Spor organizasyonlarının dijital dönüşümü gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için kurulan, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan ve Manchester City gibi dünya devlerinin de yer aldığı Socios.com kadrosuna Bursaspor da dahil oldu.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Chiliz ile ortaklık kurarak kulübümüzün baş harfleri olan $BUR Fan Token 'larını önümüzdeki aylarda satın alabilecek olan taraftarlarımız kulübümüzün önemli kararlarının oylamalarında yer alma hakkına sahip olmanın yanı sıra birbirinden değerli VIP ödüllerini kazanma fırsatını da elde edecek. $BUR Fan Token lansman tarihi, fiyatı ve ilk oylamayla ilgili detaylar ise yakında açıklanacak" ifadelerine yer verildi.Başkan Erkan Kamat, bu iş birliği ile ilgili "Zor günleri geride bırakmak isteyen kulübümüzün taraftarlarıyla kenetlenişini dijital platformlarda da göstermek adına Socios.com ile yeni bir yola çıktık. Amacımız, taraftarlarımız ile kulübümüz arasında daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir köprü kurmak. Bu anlamda $BUR Fan Token ile taraftarlarımız, kulüp kararlarında söz sahibi olabilecek, aynı zamanda da birbirinden değerli ödülleri, ayrıcalıkları da kazanabilme fırsatını elde edecek" dedi.Chiliz ve Socios.com'un Kurucusu ve CEO'su Alexandre Dreyfus ise "10 yıldan biraz daha uzun bir süre önce Bursaspor Süper Lig şampiyonu oldu. Kulüp geçmişinde takım ile tutkulu taraftarları arasında inanılmaz bir bağ oluşturan büyük başarılara sahip. Fan token'lar aracılığıyla kulüp geleceğe bakarken, taraftarlar da artık takıma her zamankinden daha yakın olma fırsatına sahip olacaklar. Bursaspor'u altıncı Türk kulübümüz ve 33. iş ortağımız olarak ağımıza dahil etmekten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural