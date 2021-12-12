Bursaspor'da Özcan Bizati ile yollar ayrıldı

MANİSA (DHA) - Bursaspor Kulübü, teknik direktör Özcan Bizati ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Son olarak kendi evinde Manisa Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan Bursaspor'da taraftarlar teknik Direktör Özcan Bizati'yi istifaya çağırmıştı. Bursaspor yönetim kurulu bugün yaptığı toplantı sonrasında resmi internet sitesinden teknik direktör Özcan Bizati ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı.

Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Spor Haberleri

Haberi Kaydet