Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile yollarını ayırdı
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Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile yollarını ayırdı

Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile yollarını ayırdı
Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile yollarını ayırdı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük görevini üstlenen Mustafa Er ile yollarımız ayrılmıştır. Mustafa Er ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetler ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantılarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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