Bursaspor'da Mustafa Er belirsizliği

Bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er'le ilgili yeşil-beyazlı kulüpte henüz somut adım atılmadı.

Bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er'le ilgili yeşil-beyazlı kulüpte henüz somut adım atılmadı. Genç teknik adam son yaptığı basın toplantısında 8 aylık süreçte kendisine birçok teklif geldiğini ancak kulübü yüz üstü bırakmamak için gitmediğini belirtmişti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da bu sezona damga vuran futbolculara verdiği şanslarla gündemden düşmeyen Teknik Direktör Mustafa Er'in gelecek sezon yeşil-beyazlı kulüple devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 41 yaşındaki teknik adamın, nasıl bir yol haritası çizeceği de merak konusu.

32 haftada 43 puan topladı

22-30 Mayıs'ta yapılacak olan kongrede yeni seçilecek olan başkanın da tavrını merak eden Mustafa Er, son yaptığı basın toplantısında da gelecek sezonla ilgili bir planının olmadığı söylemiş, 8 aylık süreçte kendisine birçok teklif geldiğinin de altını çizmişti. Transfer tahtasını açamayarak genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmek zorunda kalan Mustafa Er yönetimindeki Bursaspor, 32 haftada 43 puan topladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı