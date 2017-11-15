Bursaspor'da Milli Oyuncular Dönerek Çalışmalara Başladı

Bursaspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürürken Milli oyuncularının büyük bir bölümü de takıma dönerek çalışmalara başladı.



Bursaspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını Özlüce Tesisleri'nde öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda yeşil-beyazlı oyuncular iki farklı istasyonda koordinasyon ve pas çalışması gerçekleştirdi. Basına kapalı olan bölümde ise taktik ağırlı çalışma yapıldı. Sakatlığı süren Yusuf Erdoğan'ın ise tedavisinin devam ettiği ve fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştığı öğrenildi.



MİLLİLERİN ÇOĞU DÖNDÜ



Milli takımlarından dönen oyuncular da antrenmanında yer aldı. A Milli Takımı'nda yer alan kaleci Harun Tekin ve Barış Yardımcı, Ümit Milli Takım'dan Kubilay Kanatsızkuş, Ertuğrul Ersoy, Muhammed Şengezer ve Rüştü Hanlı antrenmanda takımdan ayrı düz koşu yaptı. Nijerya Milli Takımı'ndan dönen William Troost-Ekong da, salonda çalıştı. Avustralya Milli Takımı'nın bugün Honduras ile oynadığı ve 3-1 yendiği karşılaşmada 90 dakika forma giyen Aziz Behich ise antrenmanda yer almadı.



BARIŞ'I ALKIŞLATTI



Teknik Direktör Paul Le Guen oyuncularıyla antrenman öncesinde kısa bir toplantı yaptı. A Milli Takım formasını ilk kez Romanya karşısında terleten Barış Yardımcı'yı takım arkadaşlarına alkışlatan Fransız çalıştırıcı, "Barış ilk adımı attı, devamının da geleceğini umuyorum" dedi. Le Guen oyuncularından daha sonra Göztepe maçını düşünmelerini istedi.



Antrenmanın ilk bölümünde sağ ayağında hafif ağrı hisseden Emmanuel Badu, tedbir amaçlı antrenmanı yarıda bıraktı.



Yeşil beyazlı ekip Göztepe maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Antrenmandan detaylar



-Milli oyuncuların düş koşu yapması



