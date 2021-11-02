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Bursaspor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları başladı

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Bursaspor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 12. haftasında oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla başladı.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 12. haftasında oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla başladı.

TFF 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde çift kale maç yaptı. Dün oynanan Keçiörengücü maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı.

Sakatlıkları bulunan Mehmet Erdem Uğurlu, Ramazan Keskin, Cristobal Jorquera'nın tedavileri devam ederken, Furkan Emre Ünver takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları başladı

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