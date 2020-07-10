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Bursaspor'da kart alarmı

Kart cezası nedeniyle Ekol Göz Menemenspor maçında Tayfur Bingöl'den yararlanamayacak Bursaspor'da 5 oyuncu da kart sınırında bulunuyor.

Bursaspor'da kart alarmı
10.07.2020 09:40 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:43

Kart cezası nedeniyle Ekol Göz Menemenspor maçında Tayfur Bingöl'den yararlanamayacak Bursaspor'da 5 oyuncu da kart sınırında bulunuyor.

TFF 1'inci Lig'de kritik bir mücadeleye çıkacak olan Bursaspor, 33'üncü hafta maçında 12 Temmuz Pazar günü Ekol Göz Menemenspor'u ağırlayacak. Kritik randevu öncesinde, teknik direktör İrfan Buz oyuncularına uyarılarda bulunurken, sezon geneline yayılan kart sorunu da tehlikeli sinyaller veriyor.

Geçtiğimiz hafta Altınordu ile oynanan mücadelede Tayfur Bingöl, kırmızı kartla oyun dışı kalırken İzmir ekibine karşı forma giyemeyecek. Yeşil-beyazlılarda, aynı zamanda Selçuk Şahin, Yevgen Seleznov, Recep Aydın, Sedat Dursun ve kaleci Çağlar Şahin Akbaba da sarı kart sınırında bulunuyor. 5 oyuncu, İzmir temsilcisi karşısında kart görmeleri halinde, sezonun son mücadelesinde lider Hatayspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.Ligin en hırçın takımlarından biri olarak dikkat çeken Bursaspor, bu sezon TFF 1'inci Lig'de oynadığı maçlarda 8 maçta eksik kaldı. 8 kırmızı kart gören Bursa temsilcisi, bu noktada en fazla kırmızı kart gören ekiplerin başında geliyor. Bursaspor, eksik kaldığı 8 maçta ise 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve bir beraberlikle sahadan ayrıldı.

33'üncü haftaya lider Hatayspor'un 5 puan gerisinde giren Bursaspor, üçüncü Adana Demirspor ile aynı puanda yer alırken, ikinci sıradaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un da bir puan gerisinde bulunuyor.


Kaynak: DHA

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