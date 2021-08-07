Bursaspor'da hazırlıklar sabah antrenmanıyla devam etti

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti.

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım idmanın son bölümünde çift kale maç yaptı.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, çalışmalarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres oyunuyla sürdü. Yeşil-beyazlı takım son bölümde çift kale maç yaptı. Sakatlıkları devam eden İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal'ın tedavilerine devam edildi. Bursaspor, sezonun ilk maçında Adanaspor ile evinde karşı karşıya gelecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı