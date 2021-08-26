Bursaspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları devam ediyor
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Bursaspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'un bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmandan iki güzel haber geldi.

Bursaspor'un bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmandan iki güzel haber geldi. Sakatlıkları sebebiyle takımdan ayrı kalan Cüneyt Köz ve Taha Altıkardeş, idmanda yer aldı.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Sakatlığı bulunan Ramazan Keskin'in tedavisine devam ederken İsmail Çokçalış ve Cristobal Jorquera takımdan ayrı çalıştı. Cüneyt Köz ve Taha Altıkardeş ise takımla birlikte çalışmalara başlaması teknik heyeti de mutlu etti. Bursaspor, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Bursaspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Bursaspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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