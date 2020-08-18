Bursaspor'da Anıl Karaer'in sözleşmesi feshedildi Bursaspor'da ayrılan futbolcuların arasına savunma oyuncusu Anıl Karaer de eklendi.

Bursaspor'da ayrılan futbolcuların arasına savunma oyuncusu Anıl Karaer de eklendi.

Bursaspor'da Süper Lig'e yükselememenin ardından yaprak dökümü sürüyor. Bursa temsilcisinden ayrılan son isim Anıl Karaer oldu. Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Anıl Karaer'in isteği doğrultusunda sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu. Ayrıca deneyimli savunma oyuncusuna teşekkür edilerek, bundan sonraki futbol yaşamında başarı dilekleri iletildi.Geçtiğimiz sezonun başında Bursaspor'un kadrosuna dahil olan 32 yaşındaki savunmacı, Bursaspor formasıyla 28 maça çıkarken 1 gol kaydetti.

Kaynak: DHA