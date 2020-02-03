Bursaspor Ayak Tenisi Oynadı
Bursaspor'da teknik Direktör İbrahim Üzülmez gözetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas press oynayan yeşil beyazlılar son bölümde ayak tenisi maçları yaptı. Selçuk, Serdar, Anıl ayak tenisi Maçında Emrullah, Cüneyt ve Çağlar'la karşılaştı.
03.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:19
Bursaspor'da teknik Direktör İbrahim Üzülmez gözetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas press oynayan yeşil beyazlılar son bölümde ayak tenisi maçları yaptı. Selçuk, Serdar, Anıl ayak tenisi Maçında Emrullah, Cüneyt ve Çağlar'la karşılaştı.
Kaynak: Dugout
HABER YORUMLARI