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Bursaspor Ayak Tenisi Oynadı

Bursaspor'da teknik Direktör İbrahim Üzülmez gözetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas press oynayan yeşil beyazlılar son bölümde ayak tenisi maçları yaptı. Selçuk, Serdar, Anıl ayak tenisi Maçında Emrullah, Cüneyt ve Çağlar'la karşılaştı.

03.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:19

'da teknik Direktör gözetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas press oynayan yeşil beyazlılar son bölümde ayak tenisi maçları yaptı. , Serdar, Anıl ayak tenisi Maçında Emrullah, Cüneyt ve Çağlar'la karşılaştı.

Kaynak: Dugout

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