Bursaspor, Adanaspor'u bir kez daha yenerek başlangıç zincirini kırmak istiyor
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Bursaspor, Adanaspor'u bir kez daha yenerek başlangıç zincirini kırmak istiyor

Bursaspor, Adanaspor'u bir kez daha yenerek başlangıç zincirini kırmak istiyor
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

4 sezondur ilk maçında galibiyete hasret kalan Bursaspor, son olarak sezonun ilk maçında Adanaspor'u yenmişti.

4 sezondur ilk maçında galibiyete hasret kalan Bursaspor, son olarak sezonun ilk maçında Adanaspor'u yenmişti. Bursa ekibi, bu hafta sonu karşılaşacağı Adanaspor'u bir kez daha yenerek, bu zinciri kırmak istiyor.

TFF 1. Lig'de gözler yeni sezona çevrilirken, Bursaspor sezonun ilk mücadelesinde Adanaspor'u sahasında ağırlayacak. 15 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak olan randevu öncesinde, transfer hareketliliğini sürdüren Bursa temsilcisi, 4 sezonluk aranın ardından sezona galibiyet ile başlamayı hedefliyor.Son olarak Süper Lig'in 2016/17 sezonunda sezona galibiyet ile başlayan Bursaspor, bu galibiyeti yine Adanaspor karşısında elde etmişti. Her iki takımın da Süper Lig'de mücadele verdiği o dönem; Adana'da oynanan karşılaşmadan yeşil beyazlılar, 2-1 kazanarak ayrıldı. Bursa temsilcisi, bu kez evinde, yine Adana ekibini yenerek 4 sezonluk galibiyetle başlangıç hasretine son vermeyi hedefliyor. Bursa ekibi,  2016/17 sezonundan sonraki dönemde tüm sezona başlangıç maçlarını kaybetti.

Bursaspor, son 5 sezona bakıldığında ise en iyi başlangıçlarını 2016/17 ve 2019/20 sezonlarında gerçekleştirdi. İlk haftalar baz alındığında, 2016/17 sezonunun ilk 10 maçını 20 puan ile noktalayan Bursa ekibi, uzun bir aradan sonra TFF 1. Lig'deki ilk sezonu olan 2019/20 döneminde de ilk 10 maç sonunda 19 puanı hanesine yazdırdı.


- Bursa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

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