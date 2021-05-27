Bursaspor, 4.5 yılda iç sahada yüzde 44'lük galibiyet oranı yakaladı
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Bursaspor, 4.5 yılda iç sahada yüzde 44'lük galibiyet oranı yakaladı

Bursaspor, 4.5 yılda iç sahada yüzde 44'lük galibiyet oranı yakaladı
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda çıktığı 108 karşılaşmada, yüzde 44'lük galibiyet oranı yakaladı.

Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda çıktığı 108 karşılaşmada, yüzde 44'lük galibiyet oranı yakaladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki ilk maçına, 17 Ocak 2016 tarihinde o dönem Süper Lig karşılaşması olan Trabzonspor maçıyla çıkan Bursaspor, yaklaşık 4,5 yıllık süreçte; 108 randevuyu geride bıraktı. Evinde; 94 kez Süper Lig ve TFF 1. Lig, 14 kez de Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde ter döken Bursaspor, bu mücadelelerde yüzde 44'lik galibiyet oranı elde etti.

Lig statüsündeki maçlarından 40 galibiyet çıkaran Bursa temsilcisi, 26 kez berabere kalırken, 28 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Kupa maçlarında ise 8 galibiyet elde eden yeşil beyazlı ekip, 2 kez berabere kalırken, 4 mağlubiyet aldı.Bursaspor, geçtiğimiz sezon ise pandemi nedeniyle seyircisinden yoksun kalırken, bunun etkilerini de hissetti. Yeşil beyazlı ekip, sahasında oynadığı lig maçlarında 25 puan toplayabildi. Bir önceki sezon ise iç saha performanslarında 35 puan toplayan Bursa ekibi, lig maçlarında yeni evindeki en iyi performansını sergiledi. Bursaspor, Süper Lig'e veda ettiği 2018-19 sezonunda ise iç saha maçlarında 20 puan toplayabilmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

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Bursaspor, 4.5 yılda iç sahada yüzde 44'lük galibiyet oranı yakaladı - Haberler Spor
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