Bursaspor, 3-0 geri düştüğü maçta İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Bursaspor, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı. Mücadelenin 70. dakikasına 3-0 yenik giren yeşil-beyazlılar, müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldılar.

TFF 1. Lig'in 15. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 berabere sonuçlandı.

İstanbulspor'un golleri; 5. ve 12. dakikalarda Eduard Rroca ve 70. dakikada Onur Ergun'dan geldi. Bursaspor'un golleri ise 72. dakikada Ali Akman, 77. dakikada Emirhan Aydoğan ve 90+3'te Onur Atasayar'dan geldi.

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Bu sonuçla birlikte İstanbulspor, puanını 22'ye yükseltti. Bursaspor ise 21 puana çıktı. İki takım 8. ve 9. olarak arka arkaya sıralandı.

İstanbulspor, TFF 1. Lig'in 16. haftasında Boluspor'a konuk olacak. Bursaspor ise aynı haftada Eskişehirspor'u konuk edecek.