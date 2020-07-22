Bursalılar Uludağ'ın eteklerindeki doğal havuzlarda serinliyor Bursalılar Uludağ'ın eteklerindeki doğal havuzlarda serinliyor Bursa'da 30 dereceyi geçen hava sıcaklığı herkesi bunaltırken, Uludağ eteklerinde yer alan doğal havuzlar büyülüyor.

Bursalılar Uludağ'ın eteklerindeki doğal havuzlarda serinliyor

BURSA - Bursa'da 30 dereceyi geçen hava sıcaklığı herkesi bunaltırken, Uludağ eteklerinde yer alan doğal havuzlar büyülüyor. Şehrin gürültüsünden bunalan Bursalı vatandaşlar serinlemek için soluğu Uludağ eteklerindeki şelalelerin oluşturduğu doğal havuzlarda alıyor.

Bursalı bazı vatandaşlar hafta içi mesai saatlerinden arta kalan zamanları ve hafta sonu tatillerini değerlendirmek için şehrin yanı başında bulunan Uludağ eteklerinde bulunan doğal havuzlarına gidiyor.

Kış ve doğa turizminin önemli merkezlerinden olan Uludağ, yaz aylarında vatandaşların yoğun ilgisini çekmeye devam ederken, 2 bin 543 metre ile Marmara Bölgesinin en yüksek noktası olan Uludağ ile şehir merkezi arasında en az 10 derece sıcaklık farkı oluşuyor. Günübirlik ziyaretçiler ve doğa severlerin tercihi Uludağ olurken, fazla vakti olmayanlar ise şehir merkezine yakın dere boylarındaki şelalelerin doğal havuzlarına akın ediyor

Yıldırım ilçesine bağlı Fidyekızık ve Balaban Mahallerinde bulunan doğal havuzlara girerek serinleyen Adem Türkmen, "Bursa doğal güzellikleriyle harika bir yer. Yaz kış tüm nimetlerinden faydalanıyoruz. Bursa sıcaktan kavrulurken, biz arkadaşlarla buz gibi sularda serinliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA