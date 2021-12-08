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Bursalı Tolga'dan büyük başarı

Bursalı Tolga'dan büyük başarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İstanbul'da Galatasaray Ergün Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzunda 3 – 5 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Turkcll Kısa Kulvar Küçükler Ferdi Yüzme Şampiyonası'nda Bursalı Tolga Savaş, 50 metre serbest stil yarışmasında Türkiye ikincisi oldu.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da Galatasaray Ergün Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzunda 3 – 5 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Turkcll Kısa Kulvar Küçükler Ferdi Yüzme Şampiyonası'nda Bursalı Tolga Savaş, 50 metre serbest stil yarışmasında Türkiye ikincisi oldu.

Yedi yaşında yüzme sporuna başlayan Tolga Savaş, geçen zaman zarfında Bursa genelinde düzenlenen yarışmalarda 70'e yakın derece elde ederek kürsünün değişmez isimlerinden olmayı başarmıştı. Hedefini Olimpiyat Oyunları olarak belirleyen Tolga Savaş, bugüne kadar elde ettiği başarılar için kendisine olan desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ailesi ve antrenörlerine teşekkür ederek, başarısının sırrını düzenli ve çok çalışmaya borçlu olduğunu ifade etti. - BURSA

Bursalı Tolga'dan büyük başarı

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