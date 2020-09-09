Telefon dolandırıcılarına 30 bin TL gönderen vatandaşı polis kurtardı
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Telefon dolandırıcılarına 30 bin TL gönderen vatandaşı polis kurtardı

Bursa'da telefon dolandırıcılarının ağına takılan bir vatandaşı son anda polisler kurtardı. Bankadan çektiği 30 bin TL'lik krediyi dolandırıcılara gönderen vatandaşın hesabına polislerin devreye girmesiyle bloke koyuldu. Böylece paranın dolandırıcılara ulaşmasına engel olundu.

09.09.2020 11:21 | Son Güncelleme: 09.09.2020 12:16

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir bankaya giderek 30 bin TL kredi çeken İslam Ö.'yü (38) dolandırılmaktan son anda polis kurtardı. İslam Ö.'nün dolandırıcılarla telefon görüşmesi ve polis tarafından engellenmesi kameralara yansıdı.

TERÖR BAHANESİYLE DOLANDIRILACAKTI

Olay, Osmaniye mahallesi Nuri Doğrul caddesi üzerindeki bir bankada meydana geldi. Kendisini savcı olarak tanıtan şüpheli, telefonla aradığı İslam Ö.'den kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından kullanıldığını belirterek, bankadan 30 bin TL çekerek hesabına göndermesini istedi.

Telefon dolandırıcılarına 30 bin TL gönderen vatandaşı polis kurtardı

POLİS EKİPLERİ ENGELLEDİ

Bankaya gelen İslam Ö., 30 bin TL kredi çekti. Bankadan çektiği parayı bankamatikten dolandırıcının hesabına yatırmak için hamle yapan İslam Ö.'nün hareketlerinden şüphelenen banka güvenlik görevlisi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, paranın dolandırıcılara gönderilmesini engelledi.

Telefon dolandırıcılarına 30 bin TL gönderen vatandaşı polis kurtardı

BANKA BLOKE KOYDU

İslam Ö.'nün bankamatik aracılığıyla gönderdiği 30 bin TL, banka görevlilerince son anda bloke edildi. İslam Ö. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, polis ekipleri telefon dolandırıcılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Telefon dolandırıcılarına 30 bin TL gönderen vatandaşı polis kurtardı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (2)
DÜRBÜNLÜ: düşmana gerek yok içimizdeki düşmanlar yetip artıyor.
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AHMET: polis yanlış yapmış. haber dinlemeyen, allahın vermi olduğu beyni kullanmayan birisine yardım yapmayacaksın. telefon dolandırıcılarıda ev besliyor. böyle ahmaklar yolunmayı hak ediyor. inan hiç üzülmedim. bu eşekliğe hala inanan beyinsizler her türlü dolandırılmayı hak ediyorlar.
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