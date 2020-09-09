Telefon dolandırıcılarına 30 bin TL gönderen vatandaşı polis kurtardı Bursa'da telefon dolandırıcılarının ağına takılan bir vatandaşı son anda polisler kurtardı. Bankadan çektiği 30 bin TL'lik krediyi dolandırıcılara gönderen vatandaşın hesabına polislerin devreye girmesiyle bloke koyuldu. Böylece paranın dolandırıcılara ulaşmasına engel olundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir bankaya giderek 30 bin TL kredi çeken İslam Ö.'yü (38) dolandırılmaktan son anda polis kurtardı. İslam Ö.'nün dolandırıcılarla telefon görüşmesi ve polis tarafından engellenmesi kameralara yansıdı.

TERÖR BAHANESİYLE DOLANDIRILACAKTI

Olay, Osmaniye mahallesi Nuri Doğrul caddesi üzerindeki bir bankada meydana geldi. Kendisini savcı olarak tanıtan şüpheli, telefonla aradığı İslam Ö.'den kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından kullanıldığını belirterek, bankadan 30 bin TL çekerek hesabına göndermesini istedi.

POLİS EKİPLERİ ENGELLEDİ

Bankaya gelen İslam Ö., 30 bin TL kredi çekti. Bankadan çektiği parayı bankamatikten dolandırıcının hesabına yatırmak için hamle yapan İslam Ö.'nün hareketlerinden şüphelenen banka güvenlik görevlisi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, paranın dolandırıcılara gönderilmesini engelledi.

BANKA BLOKE KOYDU

İslam Ö.'nün bankamatik aracılığıyla gönderdiği 30 bin TL, banka görevlilerince son anda bloke edildi. İslam Ö. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, polis ekipleri telefon dolandırıcılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA