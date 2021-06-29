Bursa Sportif Salsa Dansları Yarışması Sporcu Listeleri
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Bursa Sportif Salsa Dansları Yarışması Sporcu Listeleri

Bursa Sportif Salsa Dansları Yarışması Sporcu Listeleri
Habermetre - Haberler | Toplum

03-04 Temmuz 2021 tarihlerinde Bursa Nilüfer Barış Spor Salonu ve Gençlik Merkezinde yapılacak olan Sportif Salsa Dansları Yarışmalarına ön kayıt yapan sporcuların listesi aşağıda yayınlanmıştır.

03-04 Temmuz 2021 tarihlerinde Bursa Nilüfer Barış Spor Salonu ve Gençlik Merkezinde yapılacak olan Sportif Salsa Dansları Yarışmalarına ön kayıt yapan sporcuların listesi aşağıda yayınlanmıştır.

Yarışma müziklerinin kulüp ismi ile beraber sırt numaraları belirtilerek 02 Temmuz 2021 Cuma günü saat 18: 00'e kadar tdsfmuzikkurulu@gmail. com gönderilmesi gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

Salsa Kulüplerarası Sporcu Listeleri İçin Tıklayınız…

Salsa Solo Kadın Sporcu Listeleri İçin Tıklayınız…

Salsa Solo Erkek Sporcu Listeleri İçin Tıklayınız…

Salsa Duo Sporcu Listeleri İçin Tıklayınız…

Karayip Dansları Couple Grup Listeleri İçin Tıklayınız…

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Kaynak: Habermetre

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