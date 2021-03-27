Bursa'nın en büyük meydanında çalışmalar izlenme rekoru kırıyor
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Bursa'nın en büyük meydanında çalışmalar izlenme rekoru kırıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bursa'nın en büyük meydanında çalışmalar izlenme rekoru kırıyor

Bursa'nın şu anki en büyük projesi olan Osmangazi Meydanı inşaatı, tüm hızıyla yükselirken, insanların inşaata olan merak ve ilgisi de gün geçtikçe artıyor.

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Bursa'nın şu anki en büyük projesi olan Osmangazi Meydanı inşaatı, tüm hızıyla yükselirken, insanların inşaata olan merak ve ilgisi de gün geçtikçe artıyor. Her gün binlerce kişi, şantiye izleme çerçevesinden meraklı gözlerle bakarak, inşaattaki çalışmaları yakından takip ediyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından şehrin merkezinde 150 milyon lira bedel ödenerek kamulaştırılan 100'den fazla binanın yıkılmasıyla elde edilen 40 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilen Osmangazi Meydan Projesi, yükselmeye devam ediyor. Korona virüse karşı önlemlerin üst seviyede tutularak yürütülen inşaat çalışmalarında büyük yol kat edildi. Meydanın altına inşa edilecek 2 bin araçlık 4 katlı otopark için 24 metre derinliğe kadar temel kazıldı ve meydanın etrafına 632 fore kazık dikildi. Yaklaşık 1 yıl süren hafriyat çalışmalarının ardından beton dökme işlemlerinin de tamamlandığı meydan inşaatında, kaba inşaatın ise yüzde 30'u tamamlandı. 2 bin araçlık otoparkıyla şehir içi trafiği büyük ölçüde rahatlatacak olan Osmangazi Meydanı, bünyesinde yer alacak olan sosyal ve kültürel tesisleri, millet kıraathanesi, aktivite alanları ile de Bursa'nın yeni marka değeri olacak.

Bursa'nın en büyük meydanı için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, insanların şehrin merkezinde yükselen bu dev projeye olan ilgisi de her geçen gün artıyor. Meydan inşaatındaki son durumu merak eden vatandaşlar, Osmangazi Belediyesi'nin televizyon görseli şeklinde yaptığı 'Şantiye İzleme' penceresinden bakarak, şantiyedeki vinç ve iş makinelerinin

çalışmalarını takip ediyor. Her gün binlerce kişinin durup baktığı Osmangazi Meydanı projesi, henüz inşaat aşamasında izlenme rekorları kırıyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Osmangazi Meydanı inşaatının bu kadar ilgi görmesi, bizim için önemli. Bu vatandaşlarımızın projeyi sahiplendiğini gösteriyor. Vatandaşlarımız Şantiye İzleme penceresinden bakarak, inşaatın geldiği son noktayı izliyor. Biliyorum ki, kentin yeni cazibe merkezi olacak olan Osmangazi Meydanı'na biran önce kavuşmak istiyorlar. Vatandaşlarımız merak etmesinler, çalışmalarımız, kar, kış, yağmur, çamur demeden sürüyor. İnşaat çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" dedi. - BURSA

Bursa'nın en büyük meydanında çalışmalar izlenme rekoru kırıyor
Bursa'nın en büyük meydanında çalışmalar izlenme rekoru kırıyor
Bursa'nın en büyük meydanında çalışmalar izlenme rekoru kırıyor
Bursa'nın en büyük meydanında çalışmalar izlenme rekoru kırıyor
Bursa'nın en büyük meydanında çalışmalar izlenme rekoru kırıyor
Bursa'nın en büyük meydanında çalışmalar izlenme rekoru kırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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