“Bursa’nın dağı taşı RES’ler için kamulaştırılacak”

CHP Bursa Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Avukat Nurhayat Altaca Kayışoğlu "Bursa'da yeni kurulacak Rüzgar Enerji Santrallerinin (RES) çevre ve insan sağlığına etkileriyle ilgili endişelerinin olduğunu" belirterek Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını istedi.