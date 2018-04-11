Bursa'da "Şehirlerin Ekonomi Beklentileri Forumu" Toplantısı

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Şehirlerin Ekonomik Beklentileri (ŞEB) Forumu, Bursa'da gerçekleştirildi.

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Fatma Salman, Büyükşehir Belediyesi Dobruca Sosyal Tesisleri'nde, partililer, iş dünyası ve sektör temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda, çalışmanın üç aşamadan oluştuğunu söyledi.

Salman, katılımcılara sorulacak soruların aynısını anket aracılığıyla Bursa'daki vatandaşlara da yönelteceklerini belirterek, "Bunlar 5 soru halinde sorulacak. Üç aşamada paydaşlarımıza yönelteceğimiz sorularımızın hepsi aynı. Sorularımız ve aldığımız cevapları, verilerin tümünü bir araya getireceğiz." ifadesini kullandı.

Veriler üzerinde taslak bir rapor oluşturacaklarını vurgulayan Salman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Taslak raporu oluştuktan sonra ilimizin mevcut bakan ve milletvekilleriyle bir toplantı düzenliyoruz. O toplantıda onların fikirlerini ve düşüncelerini alıyoruz. Onu da aldıktan sonra elimizdeki tüm verilerle beraber ilin ekonomik verilerini toparlamış ve nihai bir rapor haline getirmiş oluyoruz. Oluşturduğumuz her nihai raporu sayın Cumhurbaşkanımıza ve sayın Başbakanımıza veriyoruz."

Salman, buradan elde edilen verilerin sadece raporlarda kalmayacağını bildirdi. Salman, "Çıkan sonuçlar, ilgili bakanlıklara, yerel yönetimlere, kurumlara bizzat iletilecek ve takip edilecek. Önümüzdeki yılki seçimler bizler için çok önemli. Sizlerin bize vereceğiniz fikirleri bizim genel merkeze taşımamız büyük önem taşıyor." dedi.