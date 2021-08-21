Bursa'da "Santa Maria" cinsi armuttaki verim ve fiyat üreticiyi memnun etti

Bursa'da yetiştirilen, lezzeti ve dayanıklılığıyla bilinen "Santa Maria" cinsi armudun verim ve fiyatı, üreticisinin yüzünü güldürdü.

Bursa'da yetiştirilen, lezzeti ve dayanıklılığıyla bilinen "Santa Maria" cinsi armudun verim ve fiyatı, üreticisinin yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin armut üretiminin yarısına yakınının yapıldığı Gürsu Ovası'nda yetiştirilen "Santa Maria" cinsinin temmuz sonunda başlayan hasadı devam ediyor.

İyi tarım uygulamalarıyla üretimin yapıldığı ovada, bu yıl meyvedeki verim, kalite ve 3-5,5 lira arasında değişen alım fiyatı üreticiyi memnun etti. Yaklaşık 50 bin dönüm alanda yetiştirilen armutta bu yıl 120 bin ton rekolte bekleniyor.

Gürsu İlçe Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Ali Özcan, AA muhabirine, armut hasadının 15 gün daha devam edeceğini söyledi.

Bu yıl meyvede herhangi bir hastalık olmadığını aktaran Özcan, "Ova olarak, geçen seneyle eş değer bir verim var. Hastalık olarak herhangi bir sıkıntı yok, pas gibi, dolu gibi herhangi bir problem yok. Gayet iyi." dedi.

Özcan, kış aylarında meyvenin çiçeklenme döneminde kırağı yaşandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Çiçeklenme çok uzun sürdü. Ağaç, 1-1,5 ay aralıklarla 3-4 periyotta çiçek açtı. Bundan dolayı hasat geç kaldı. Normalde hasat, 15-20 Temmuz'da başlıyordu. Bu sene ay sonunda başladık, 25 Temmuz'da bir tane armut kopmadı. Geç başlamamız sebebiyle meyve, yeni yeni kıvama geliyor. Biraz boyu ufak. Başka bir problem yok."

Ali Özcan, bahçelerdeki doluluk oranının ova genelinde iyi olduğunu dile getirerek, geçen yıla göre yüzde 10 rekolte artışı beklendiğini ifade etti.

Fiyatların iyi seyrettiğini aktaran Özcan, "Kilogramı dalından satışlar 3 ila 3,5 lira, toplayıp teslimde ise 5 ila 5,5 lira. Fiyatlarda geçen yıla göre 1 lira artış var." diye konuştu.

"Nisan-mayıs aylarına kadar depolanabiliyor"

Özcan, "Santa Maria" cinsi armudun, raf ömrü uzun olduğu için genelde Rusya ve Ukrayna'ya satıldığını, Avrupa'ya da bir miktar ihracat yapıldığını belirtti.

Son 2 senedir armuttaki rekoltenin hemen hemen eş değer seyrettiğini anlatan Özcan, şunları kaydetti:

"Önceki yıllarda seneler arasında yüzde 40-50 oranlarında uçurumlar oluyordu. Bizim için fiyattan ziyade verim çok önemli. Bir bahçe, 10 ton da yapsa 50 ton da yapsa aynı bakımı yapıyoruz. O yüzden verim önemli. Santa Maria armudunun mayhoş bir tadı var. İç piyasada çok satılan bir armut değil. Depo ömrü uzun, dayanıklı, çok şekerli değil. Nisan-mayıs aylarına kadar depolanabiliyor. Raf ömrü de uzun olduğu için ihracatta tercih edilen bir armut."

"Bu yıl kalitemiz, verimimiz çok güzel"

Üreticilerden Hikmet Özcan da 6 yıldır armut işi yaptıklarını ve çok memnun olduklarını anlattı.

Firmaların da üretimden memnuniyet duyduğuna dikkati çeken Özcan, armut ağaçlarına yılın her ayında bakım yaptıklarını vurguladı.

Hasat döneminde saat 06.00'da güne başladıklarını ifade eden Özcan, şöyle konuştu:

"Tezgahta aile olarak biz çalışıyoruz. İşçiler, merdivenlerle ağaçların tepelerinden toplamaya başlıyor. Ortacılar, kovaları toplayıp tezgaha getiriyor. Biz de diziyoruz. El birliğiyle çalışıyoruz. Bu yıl kalitemiz, verimimiz çok güzel. Üçüncü ele geçtiğimiz halde ağaçlar ikinci elde gibi. İşçiler saat 16.30 gibi paydos ediyor. Biz de eşyalarımızı topluyoruz, ürünleri firmaya teslim ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz